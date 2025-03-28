Он подчеркнул, что Китай имеет полное право на выдвижение своей мирной инициативы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит издание Le Figaro, после саммита в Париже выразил надежду, что китайский лидер Си Цзиньпин сможет сыграть «активную роль» в установлении мира между Украиной и Россией. Он считает, что диалог между Москвой и Пекином, а также прошлые китайские инициативы, у него есть все возможности содействовать в построении прочного и долгосрочного мира.

Французский президент вспомнил об озвученной Китаем и Бразилией мирной инициативе несколько месяцев назад. Вероятнее всего, речь идёт про китайско-бразильскую инициативу, в рамках которой оба государства могли бы сформировать группу из стран Глобального Юга для урегулирования российско-украинского конфликта, заложив основу для мирных переговоров.

Макрон подчеркнул, что Китай имеет полное право на выдвижение своей мирной инициативы, ведь страна является постоянным членом Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже говорил о том, что Парижу и Пекину стоит скоординировать свои усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному мирному решению.