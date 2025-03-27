По данным издания, европейские дипломаты отступают от идеи отправки войск, пытаясь придумать нечто более реальное.

Великобритания и Франция смогли сформировать коалицию из около тридцати стран мира, направленную на обеспечение гарантий безопасности Украины. Страны коалиции обсуждают то, как они могут помочь в достижении этой цели, а британские и французские власти активно обсуждают возможность отправки миротворческих сил на украинские территории.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что идея развёртывания миротворческой миссии столкнулась с материально-техническими и политическими ограничениями, включая озвученные в ходе переговоров в Саудовской Аравии между Соединёнными Штатам Америки и Россией, поэтому европейские дипломаты отступили от своего первоначального предложения.

По данным издания, в Европе теперь обсуждают другие варианты обеспечения гарантий безопасности, которые не предполагают отправку больших контингентов войск на украинские территории. Источники издания подчёркивают, что идея развёртывания миротворцев могла быть более привлекательной, если бы Киев имел на поле боя более позитивную ситуацию.

Что касается текущих вариантов с обеспечением гарантий безопасности, Reuters допускают наращивание европейских сил в соседних с Украиной странах - Румынии и Польше. Помимо этого, упоминается и предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони по распространению на Украину пятой статьи Вашингтонского договора, регламентирующего положение о коллективной обороне. Один из источников издания видит гарантии безопасности от НАТО наиболее эффективными за меньшую цену, ведь де-юре все страны североатлантического альянса будут обязаны прийти на помощь Украине в случае вторжения на её территории, а де-факто остаётся непонятным, как будет развиваться такой сценарий в жизни.

При этом никто не исключает возможность развёртывания европейских военных на территории Украины в целях обучения украинских военных или выполнения тыловых функций.