После распада Советского Союза унаследовавшая ядерное оружие Украина фактически не контролировала его, оно принадлежало России.

После распада Советского Союза в 1991 году на территории Украины находился третий по величине арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна подписала Будапештский меморандум, в ходе которого добровольно отказалась от ядерного оружия и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен гарантирование её безопасности.

Специальный посланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал ситуацию с украинским ядерным оружием, заявив, что оно никогда не принадлежало Украине. По его словам, это «неприятный факт», но на самом деле ядерное оружие не принадлежало Киеву и было возвращено России. В то же время в комментариях политик согласился с тем, что Россия нарушила Будапештский меморандум.

Как рассказывал уже второй президент Украины Леонид Кравчук, на самом деле Киев не мог обеспечить владением ядерным оружием, поскольку его обслуживание являлось дорогостоящим. Более того, коды для запуска ракет находились у Москвы, поэтому украинскому руководству было бы тяжело установить реальный контроль над боеголовками. Кравчук также упомянул украинский интерес в передачи ядерного оружия другой стране, поскольку вместе с арсеналом страна унаследовала другую ношу - на её территории были нацелены американские ракеты.

Ранее Владимир Зеленский называл ошибкой отказ Киева от ядерного оружия. Украинский президент предположил, что если бы решение принял он, ядерное оружие можно было бы обменять на членство в НАТО.