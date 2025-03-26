Под них уже выданы кредиты на финансирование Украины.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта объяснил, почему в Брюсселе не смогут разморозить российские активы, которые были заморожены в рамках введённых санкций. По его словам, разморозка по той причине, что прибыль от реинвестирования активов уже используется для обеспечения кредитов, выделенных Украине «Большой семёркой» (G7).

Кошта подчеркнул, что теперь доходы от замороженных российских активов являются гарантией возвращения странам G7 денег, предоставленных Киеву для финансирования бюджетных потребностей и военного производства. Чиновник напоминает, что речь идёт не только о европейских средствах, но и американских, японских, канадских. Со своей стороны в Брюсселе должны сделать всё возможное, чтобы сохранить гарантию возвращения средств странам-кредиторами.

Известно, что G7 реализовывают инициативу ERA, в рамках которой Соединённые Штаты Америки, Европейский союз, Великобритания, Канада и Япония выделили Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов. Заём не отражается на государственном долге Украины, а его погашение происходит за счёт доходов от замороженных российских активов. Украинские власти в этом году уже получили первые транши ERA на миллиарды долларов.