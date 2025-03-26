Он объясняет, что Трамп осознают всю опасность ситуации, при которой все российские требования будут учтены.

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки (ЦРУ) Джон Рэтклифф на слушании в Сенате прокомментировал ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, озвучив аналитическое мнение американской разведки по данному вопросу. Его заявления приводит портал C-SPAN (ссылка на аудио в источнике, стенограмма доступна к прочтению по таймкоду 01:49:55).

Глава американской внешней разведки утверждает, что со своей стороны ЦРУ предприняли все действия для достижения поставленной Дональдом Трампом цели по урегулированию российско-украинского конфликта.

Рэтклифф также согласен с оценкой военного командования, которая заключается в том, что Россия имеет превосходство на поле боя. Однако от себя он подчеркнул, что Украина, её народ и военизированные формирования остаются недооценёнными: они продолжат боевые действия даже без оружия, если им не подойдут условия будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой и не будет всех обстоятельств для заключения прочного мира.

Джон Рэтклифф объясняет, что по этой причине Трамп осознаёт всю опасность удовлетворения абсолютно всех российских требований. Он рассчитывает, что если переговоры между Украиной и Россией будут успешными, в чём глава ЦРУ уверен, обе стороны конфликта не достигнут всех поставленных целей (дословно - максимальных целей).