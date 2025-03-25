Анклав фактически перейдёт в состояние оккупации, под которой он уже находился 1967 по 2005 годс.

С 2005 года ХАМАС установили контроль над сектором Газа, который в течение сорока лет находился под влиянием Израиля. Однако уже в октябре 2023 года израильская армия в рамках наземной операции вторглась в анклав, реагируя на вторжение палестинского движения на израильских территории, а в середине 2024 года военные фактически полностью контролировала регион. В декабре 2024 года израильские войска сократили своё присутствие и прекратили боевые действия, но с недавних пор бои возобновились, поскольку ХАМАС сорвали достигнутые с Израилем договорённости о мирном урегулировании палестино-израильского конфликта при посредничестве Соединённых Штатов Америки.

Как узнало издание Financial Times от своих источников в лице израильских чиновников, в Тель-Авиве разработали план радикальной борьбы с ХАМАС, который предусматривает установление абсолютного контроля над сектором Газа. Источник издания подчёркивает, что экс-президент Джо Байден хотел скорейшего завершения конфликта, поэтому сдерживал израильские планы, но нынешний американский президент Дональд Трамп намерен добиться победы Израиля, тем самым давая карт-бланш на все военные действия. Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже ранее предупреждал ХАМАС, что их ждёт не самая лучшая альтернатива в случае срыва договорённостей с Израилем.

По данным издания, новый план предусматривает вовлечение сразу нескольких дивизий ЦАХАЛ в боевые действия, которые вновь возьмут под свой контроль всю территорию анклава. Местное население будет перемещено в так называемую «гуманитарную зону» вдоль побережья Средиземного моря.

Источники издания объясняют, что такие меры фактически ознаменуют передачу власти в секторе Газа израильским военным. Предполагается, что израильская армия также будет отвечать за распределение всей гуманитарной помощи среди мирного населения, чтобы не позволить ХАМАС иметь какую-либо реальную власть в анклаве.

В конечном итоге ЦАХАЛ намерены создать все условия для того, чтобы ХАМАС окончательно утратили власть в регионе, создав все условия для урегулирования конфликта.