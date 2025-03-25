Она будет действовать при двух федеральных агентствах Минюста США, одной из них - ФБР

В Соединённых Штатах Америки за последнее время увеличились случаи нанесения ущерба автомобилям, зарядным станциям и автосалонам американской компании Tesla. С декабря 2024 года акции компании упали уже на более чем 50%, учитывая волну поджогов.

Помощник Директора Федерального бюро расследований (ФБР) по связям с общественностью Бен Уильямсон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердил информацию издания The New York Post о том, что ФБР совместно с ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) создают оперативную группу, которая будет координировать следственные действия и пресекать нарушения, связанные с попытками поджога автомобилей Tesla.

Ранее в ФБР уже говорили о том, что инциденты с атаками на связанное с компанией Tesla имущество являются политически мотивированными преступлениями. Федеральное агентство призывает американцев немедленно сообщать правоохранительным органам о всех подозрительных случаях в социальных сетях, когда американцы рассуждают о попытках взлома или поджога автомобилей компании. По всей видимости, в таких случаях спецслужбы будут предпринимать превентивные меры, чтобы предотвратить воплощение преступлений в жизнь.