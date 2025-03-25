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Nacvark
Трамп анонсировал 25-процентный «вторичный тариф» против стран, которые покупают нефть у Венесуэлы
Он утверждает, что решение связано с проблемой бандитизма, которой не противодействует Каракас.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что 2 апреля 2025 года вступит в силу так называемый 25-процентный «вторичный тариф» против стран, которые покупают энергоносители у Венесуэлы. Такое решение означает, что любая страна, покупающая венесуэльскую нефть или газ, будет обязана платить Соединённым Штатам Америки 25-процентный тариф за торговлю с Каракасом.

Трамп объясняет своё решение тем, что Венесуэла «обманным путём» отправила в штаты десятки тысяч преступников. Среди них есть те, кто принадлежат к венесуэльской группировке Tren de Aragua, признанной Вашингтоном иностранной террористической организацией. Политик подчеркнул, что американские власти работают над возвращением венесуэльских преступников обратно в Венесуэлу.

Как пишет Bloomberg, анонсированное Дональдом Трампом решение нанесёт удар по Китаю, который закупает венесуэльские энергоносители. Впрочем, Соединённые Штаты Америки также импортировали венесуэльскую нефть. Ранее издание уже писало о том, как экс-президент Джо Байден выдал американской компании Chevron генеральную лицензию, которая позволяла проводить платежи и уплачивать налоги правительству Венесуэлы. Компания добывала и экспортировала венесуэльскую нефть по всему миру.

#сша #дональд трамп #венесуэла
Источник: truthsocial.com
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