Британские военные объяснили, что премьер-министр страны Кир Стармер поторопился, когда говорил об отправке сухопутных войск на украинские территории.

Страны Европы обсуждают возможность размещения британских войск на территории Украины. Инициатива возглавляется Францией и Великобританией, которые готовы поддержать миссию как на суше, так и в воздухе и морском пространстве. В последнее время всё чаще в заголовках средств массовой информации идёт речь о размещении британских кораблей в Чёрном море и патрулировании украинского воздушного пространства европейскими самолётами.

Издание The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных британских офицеров, пишет, что на самом деле пока нет возможности для размещения сухопутных сил на украинских территориях. Отмечается, что всё текущие обсуждения - лишь политика или предположения военно-стратегического планирования, но никак не реальное военное планирование.

Один из источников издания объясняет, что премьер-министр страны Кир Стармер поторопился, когда начал говорить о развёртывании сухопутных войск на украинских территориях, ведь он попросту не понимает, о чём говорит. По этой причине сейчас всё больше обсуждается использование в миротворческой миссии самолётов и кораблей, поскольку они не требуют базирования на территории Украины.

Британские военные в комментарии The Telegraph напоминают, что в зоне боевых действий расположена группировка войск общей численностью более миллиона человек личного состава. Они задаются вопросом, чем будут заниматься 10-десятичные формирования, которые расположат в западной части Украины:

«Она (миротворческая миссия - ред.) даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она там находится и почему?», - задаётся вопросом военный.

The Telegraph приводят слова Начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина, который считают любую критику миротворческой миссии «чушью», подчёркивая, что речь идёт о военном планировании, а кто предпочитает критиковать - «не в теме».