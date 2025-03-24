После срыва соглашения с ХАМАС израильские власти поняли, что простой смены власти недостаточно.

С 18 марта 2025 года Израиль вновь проводит активные боевые действия в секторе Газа, поскольку ХАМАС вышли из достигнутых в декабре 2024 года договорённостей, сорвав переход на следующий этап мирного соглашения при посредничестве Соединённых Штатов Америки.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Тель-Авив поменяет свою стратегию и больше не будет пытаться ослабить палестинское движение. Вместо этого израильская армия попросту установит контроль над сектором Газа, вернув позиции, с которых они отступили после соглашения с ХАМАС о прекращении огня. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и его окружение уверены в том, что контроль над значительной частью анклава позволит им добиться окончательной победы над палестинским движением.

После того, как переговоры были сорваны, для Израиля вновь открыты все возможности для широкомасштабных боевых действий, ведь Соединённые Штаты Америки не будут сдерживать израильскую армию или ограничивать поставки оружия.

The Wall Street Journal подчёркивают, что у этой стратегии есть и противники, ведь для окончательной победы Израилю придётся полностью уничтожить систему подземелий и инфраструктуру ХАМАС, а это займёт несколько месяцев или даже лет. По этой причине противники новой стратегии считают ликвидацию палестинского движения возможной исключительно политическим путём.