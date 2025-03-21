Из-за разгерметизация горящего резервуара произошёл выброс взрывоопасных нефтепродуктов и горящей нефти.

Несколько дней назад на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края после атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами произошло возгорание. Общую площадь пожара на объекте оценивали в 1,7 тысяч метров², но менее чем за сутки возгорание распространилось на территорию площадью 3,750 метров².

На сегодняшний день, как сообщается в Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края, огонь распространился на второй резервуар, а общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч метров². На нефтебазе прогремел новый взрыв, из-за разгерметизации горящего резервуара произошёл выброс взрывоопасных нефтепродуктов и горящей нефти

Таким образом, на объекте горят два резервуара, а также запорная арматура и нефтепродукты, распространяющие взрывоопасный газ за пределы резервуаров.

В тушении пожара принимают участие 456 сотрудников и 181 единица техники. Известно о двух пострадавших сотрудников пожарной службы и повреждении трёх единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в больницу с лёгкими ожогами тела и отравлением продуктами горения, угрозы их жизни нет.