Обе делегации посетят Эр-Рияд 24 марта, встретившись с американской переговорной группой.

Стало известно, что 24 марта в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд, пройдут переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Россией, Украиной. До этого переговоры между странами происходили в разные даты, поэтому никаких вопросов не возникало, но теперь даты совпали, что сделало ситуацию неоднозначной, ведь, очевидно, на текущем этапе Киев и Москва не готовы сидеть за одним столом переговоров.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, как будут проходить переговоры американской делегации с украинскими и российскими представителями. По его словам, переговоры будут непрямыми, то есть без прямого контакта российских и украинских дипломатов, но в одном здании.

Американский дипломат объясняет, что американцы примут российскую и американскую делегации, которые сядут за стол переговоров в разных комнатах. В формате «челночной дипломатии» американская переговорная группа проведёт разговор с одной командой, выяснив их условия, а после с другой, выяснив их условия.

Келлог заключил, что 24 марта станет понятно, удастся ли Соединённым Штатам Америки достичь соглашения о прекращении огня. Он добавил, что это будет первым шагом по урегулированию российско-украинского конфликта.