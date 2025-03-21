Ближе к концу 2024 года стало понятно, что «Украина как никогда ближе к НАТО», но их разделяет бетонная стена.

В конце 2024 года, когда Киев требовал от Запада предпринять конкретные действия, направленные на гарантирование членства Украины в НАТО в будущем, ключевые западные страны дали понять украинским властям, что на самом деле в североатлантическом альянсе украинцев никто не ждёт. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на протяжение двух лет говорил «Украина как никогда ближе к НАТО», но на деле это оказалось не более чем слова.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание ТАСС, на пресс-конференции по итогам визита в Норвегию признал, что его страну не берут в НАТО. Он добавил, что Украину никто не зовёт в североатлантический альянс, и тут даже не о чём говорить: Соединённые Штаты Америки, как главный украинский союзник, выступают против приглашения страны в военный блок.

Однако, даже несмотря на это, Зеленский отказался подтвердить, что готов обсуждать вопрос абсолютного нейтралитета Украины. Вероятнее всего, политик хочет, чтобы украинское законодательство позволяло стране вступить в североатлантический альянс, если такая возможность появится в будущем, даже если речь идёт о десятилетиях.