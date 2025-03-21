Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Европе обсуждают развёртывание сил ВВС и ВМС на территории Украины в рамках миротворческой миссии
Пока что обсуждения миротворческой миссии продолжаются, в Европе пытаются спланировать все свои действия на случай завершения российско-украинского конфликта.

Великобритания и Франция активизировали переговорный процесс в Лондоне по поводу возможного размещения миротворческих сил на территории Украины. Британские и французские чиновники рассчитывают, что российско-украинский конфликт может быть завершён, поэтому видят необходимость в планировании миротворческой миссии на украинских территориях, чтобы её размещение могло произойти максимально оперативное.

Как пишет издание Bloomberg, в рамках данной инициативы обсуждается размещение самолётов и кораблей в пределах украинской границы. Всего в обсуждениях принимают участие около 30 стран. Участники обсуждений готовы предоставить свои сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Те, кто не готов поддержать инициативу военными силами, готовы предоставить разведывательные данные или финансирование.

По данным издания, военные обсуждают все тонкости развёртывания европейских самолётов на территории Украины, в частности, британских Eurofighter Typhoon. Актуальные являются следующие вопросы: где будут базироваться, заправляться самолёты, кто будет их обслуживать, а также как они впишутся в систему планирования в целом. В Чёрном море допускается размещение патрульных кораблей и минных тральщиков.

При этом европейские страны работают над тем, чтобы спланировать заполнение резервов, ведь после отправки некоторых сил на украинские территории восточный фланг НАТО может быть ослаблен.

Министр вооружённых сил Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что коалиция хочет стать надёжной силой, которая позволит Украине поддерживать прочный мир, перевооружиться и восстановиться после завершения боевых действий. По этой причине военные планировщики согласовывают все детали, желая действовать немедля, когда такая возможность представится.

#украина #европа #франция #великобритания
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
1
В Европе заявляют, что без них вывозить ценные ресурсы из Украины у США не получится
2
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
11
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
4
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
1
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Исследование показало, что подписи к мемам, сгенерированные ИИ, в среднем смешнее, чем человеческие
+
На месте цехов Уральского завода тяжелого машиностроения построят современные жилые здания
3
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1
Представлен Vivo Y19e — бюджетный смартфон за $90 с защитой IP64 и ёмким аккумулятором
+
Apple разрабатывает не только складные смартфоны, а также и другие складные устройства
+
Как формируются цены на видеокарты в России и ЕС, и почему рекомендации NVIDIA никто не слушает
+
Пэт Гелсингер критикует высокие цены графических процессоров NVIDIA для ИИ
+
В РФ выставили на продажу подержанный Aurus Komendant по цене нового за 43 млн рублей
+
Скорость зарядки следующих складных смартфонов Samsung может быть неизменной
+
Страховые компании провели переоценку каталогов автомобильных запчастей
+

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
239
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
115
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
75
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
6
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
27
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
24
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
9
Новые данные подтверждают изменчивую природу темной энергии и ее роль в расширении Вселенной
4

Сейчас обсуждают

Евгений Ким
12:17
Потому что этот сайт давно не про железки, от железок лишь название осталось.
FT: В Европе обсуждают уход от лидерства США в НАТО в течение 5 - 10 лет
Александр Мухин
12:17
Зачем Илону Маску бомжи из РФ?
Россия планирует переговоры с Илоном Маском о полетах на Марс
Сергей Гончар
12:15
Если поменять платформу стоит так дорого то и не стоит менять, но в дальнейшем игры будут менее оптимизированы и будут требовать более мощные видеокарты, так что виноваты не платформы ПК, а создатели ...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Антон Тутынин
12:07
Вот от Вас я бы развернутую статью почитал, с высоты, так сказать, 30-летнего игрового опыта))) А не этих недоблогеров-шизофреников, которые каждую неделю апгрейдят свой комп, но при этом по -дцать ле...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
MriS
11:59
Раз в 10 лет сменить пк или ноут нормальная тема. Смысла никого нет сидеть на старье и ныть 😅
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
Антон Тутынин
11:59
Tecno просто пушка за свои деньги)))
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
Антон Тутынин
11:59
Наши?
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
Аркадий Еремеев
11:50
А зачем в сайте про железки пихать политоту?
FT: В Европе обсуждают уход от лидерства США в НАТО в течение 5 - 10 лет
Станислав Корнилов
11:44
Круто молодцы главное что бы на халяву обнуху бахнули мне в стим версию. Халф лайф 2. А то покупать обнуху дорого стало.
Half-Life 2 RTX демонстрирует технологии экономии видеопамяти и впечатляющее качество графики
DANYNAFIG
11:41
Население за :)
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал увеличение военной помощи Украине до 7 миллиардов евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем