Пока что обсуждения миротворческой миссии продолжаются, в Европе пытаются спланировать все свои действия на случай завершения российско-украинского конфликта.

Великобритания и Франция активизировали переговорный процесс в Лондоне по поводу возможного размещения миротворческих сил на территории Украины. Британские и французские чиновники рассчитывают, что российско-украинский конфликт может быть завершён, поэтому видят необходимость в планировании миротворческой миссии на украинских территориях, чтобы её размещение могло произойти максимально оперативное.

Как пишет издание Bloomberg, в рамках данной инициативы обсуждается размещение самолётов и кораблей в пределах украинской границы. Всего в обсуждениях принимают участие около 30 стран. Участники обсуждений готовы предоставить свои сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Те, кто не готов поддержать инициативу военными силами, готовы предоставить разведывательные данные или финансирование.

По данным издания, военные обсуждают все тонкости развёртывания европейских самолётов на территории Украины, в частности, британских Eurofighter Typhoon. Актуальные являются следующие вопросы: где будут базироваться, заправляться самолёты, кто будет их обслуживать, а также как они впишутся в систему планирования в целом. В Чёрном море допускается размещение патрульных кораблей и минных тральщиков.

При этом европейские страны работают над тем, чтобы спланировать заполнение резервов, ведь после отправки некоторых сил на украинские территории восточный фланг НАТО может быть ослаблен.

Министр вооружённых сил Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что коалиция хочет стать надёжной силой, которая позволит Украине поддерживать прочный мир, перевооружиться и восстановиться после завершения боевых действий. По этой причине военные планировщики согласовывают все детали, желая действовать немедля, когда такая возможность представится.