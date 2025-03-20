Он также дал понять американскому президента, что Украина не может признать утраченные территории за Россией.

Владимир Зеленский после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что сообщил американскому коллеге о неприемлемости для Киева «Берлинского сценария», по которому Украина и Россия разделят между собою административные границы определённых областей. Его слова приводит украинские издания (цитата РБК).

Имеется ввиду ситуация, при которой конфликт будет заморожен вдоль линии боевого соприкосновения, с учётом новых территориальных реалий, без полного контроля над областями одной из сторон конфликта. Например, как было с Берлином после Второй мировой войны, где было четыре зоны контроля - американская, британская, французская и советская.

Украинский президент объясняет, что сценарий, при котором области будут разделены, является непрактичным, поскольку никто не будет жить в таких населённых пунктах. Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что Киев не может юридически признавать за Россией утраченные территории.

Впрочем, в России также не согласны на заморозку вдоль линии боевого соприкосновения. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее уже говорил о том, что Москва планирует получить контроль над всеми новоприсоединёнными территориями, даже если там нет российских военных.