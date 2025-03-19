Предполагается, что произойдёт это 23 марта.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News (цитата РБК) заявил, что уже 23 марта Соединённые Штаты Америки и Россия в Джидде обсудят детали договорённостей, достигнутых в ходе телефонных переговоров американского и российского президентов.

Американский дипломат уточнил, что предложенное Вашингтоном прекращение огня между Россией и Украиной затрагивает не только запрет на удары по энергетическим объектам, а инфраструктуре в целом. Он выразил надежду, что в Киеве поддержат данные договорённости.

Ранее была информация о том, что Украина и Россия фактически договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам. Примечательно, что в заявлении по итогам телефонных переговоров Трампа и Путина на сайте Кремля речь была о договорённостях по поводу прекращения ударов именно по энергетической инфраструктуре. Позже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил согласие Украины на прекращение ударов по энергетике, чем фактически подтвердил, что речь идёт именно о энергетической инфраструктуре. Уиткофф же говорит о полном прекращении ударов по всей инфраструктуре в целом.