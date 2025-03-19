Она подчеркнула, что Европа готова взять безопасность региона в свои руки.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед курсантами в Датской королевской военной академии, затронув вопрос безопасности и нового международного порядка. По её мнению, уже в новом десятилетии может быть сформирован новый миропорядок, который поставит Европу перед вопросом: «Готовы ли европейцы продолжить реагировать на каждый вызов постепенно и с осторожностью? Или европейцы воспользуются этой ситуацией, чтобы построить более безопасную, процветающую, свободною и готовую себя защищать Европу?».

Глава ЕК подчеркнула, что эпоха сфер влияния и борьбе за власть пришла на замену эпохе мирных инвестиций и дивидендов. В примел она приводит Россию, которая взяла курс на развитие собственного военно-промышленного комплекса путём наращивания производственных мощностей, выделения 40% средств из федерального бюджета на финансирование вооружённых сил. Она считает, что всё это указывает на подготовку Москвы к возможным военным конфликтам с Европой.

В то же время Урсула фон дер Ляйен акцентирует внимание на том, что Соединённые Штаты Америки переключают своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион. В этой ситуации она видит необходимость для Европы активизироваться, взяв под контроль все неизбежные изменения. По этой причине европейский чиновник анонсировала план перевооружения под названием «Готовность 2030», который разовьёт возможности европейских стран для надёжного сдерживания. Главным приоритетом она увидит наращиванием оборонных расходов во всех странах Европейского союза.