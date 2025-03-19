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Nacvark
Премьер Италии Мелони предложила вместо миротворцев распространить на Украину статью об обороне НАТО
Она считает, что отправка миротворце слишком рискованное решение, поэтому лучше всем альянсом гарантировать безопасность Украины.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на выступлении в Сенате заявила, что предлагает НАТО после завершения российско-украинского конфликта распространить пятую статью Вашингтонского договора (положение о коллективной обороне стран-участников) на Украину.

При этом итальянский премьер подчеркнула, что Рим не планирует отправлять итальянских военных на территорию Украины. Более того, итальянское правительство скептически относится к отправке на украинские территории войск Францией и Великобританией, считая этот сценарий слишком сложным в реализации, неэффективным и рискованным

Такая идея уже звучала ранее с уст Джорджи Мелони. Тогда в Киеве говорили о том, что хотят выяснить, какой именно смысл итальянский премьер вкладывает в контексте упоминания пятой статьи НАТО. Мелони в этот раз добавила, что сформулирует своё предложение и представит его союзникам из североатлантического альянса.

По всей видимости, Джорджа Мелони видит возможным предоставление Украине письменных гарантий безопасности, в которых НАТО обязуется оказать помощь Киеву  и начать соответствующие консультации в случае угрозы территориальной целостности страны. Стоит понимать, что даже пятая статья из Вашингтонского договора не определяет, в чём именно выражается поддержка, поэтому фактически страны-участники военного блока не обязаны оказывать помощь подвергнувшимся нападению союзникам именно путём отправки контингента войск. Поддержка может ограничиваться консультациями или поставкой оружия.

#украина #нато #италия #джорджа мелони
Источник: governo.it
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