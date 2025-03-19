Международный документ предусматривает отказ стран от хранения и применения противопехотных мин.

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное заявление, в котором настоятельно порекомендовали своим правительством выйти из Оттавского договора, предусматривающего запрет на хранение и применение противопехотных мин. Таким образом, главы оборонных ведомств фактически запустили процедуру выхода их государств из соглашения.

Рекомендация министров обороны связана с ухудшающейся ситуацией с безопасностью в регионе. Страны испытывают опасения, учитывая их соседство с Россией и Белоруссией. Отмечается, что на фоне всего этого странам Восточной Европы необходимо переосмыслить меры по укреплению военного потенциала, оценив постоянную угрозу евроатлантическому сообществу.

Своим решением министры объявили о «чётком сигнале», что страны региона будут использовать все необходимые меры для защиты своих территорий. Тем не менее, государства сохраняют приверженность международному гуманитарному праву и обещают обеспечивать защиту гражданского населения в случае вооружённого конфликта.

Примечательно, что Украина де-юре и является страной-подписантом Оттавского договора, но де-факто не исполняет обязательства в рамках документа, о чём говорило ранее украинское правительство. Соединённые Штаты Америки и Россия не подписали документ и не взяли на себя обязательства по отказу от данного вида вооружения.