Установленный экс-канцлером Ангелой Меркель «долговой тормоз» больше не действует.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживал идею отмены «долгового тормоза», чтобы за счёт новых заимствований обеспечить финансирование актуальных проектов, в том числе в сферах безопасности и оказании военной помощи Украине. В то же время Фридрих Мерц, будущий немецкий канцлер, наоборот выступает за снятие конституционного ограничения, а во вторник Бундестаг принял решение, позволяющее следующему правительству начать реализовывать дорогостоящие проекты.

Долговой тормоз - введённое в 2009 году Ангелой Меркель конституционное ограничение, запрещающее правительству финансировать проекты за счёт заимствований на сумму более чем 0,35% от ВВП в год.

Как пишет ряд немецких изданий, в том числе Die Welt, в немецком парламенте ХДС/ХСС и СДПГ продвинули законопроект, освобождающий расходы на оборону и безопасность от «долгового тормоза». Свой голос «за» отдали 512 депутатов, а «против» только 206 парламентариев. Помимо этого, будет создан новый правительственный фонд на сумму 500 миллиардов евро, предназначенный для покрытия расходов на развитие инфраструктуры в течение следующих 12 лет.

Таким образом, следующий немецкий канцлер сможет начать реализовывать существенные проекты для увеличения оборонных расходов, в том числе направленные на поставки оружия Украине, за счёт новых, практически неограниченных, заимствований.