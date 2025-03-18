Американский президент анонсировал пошлины на сельхозпродукцию, призвав местных фермеров «наслаждаться». Однако спрос потребителей долгое время удовлетворяли за счёт импорта.

Не так давно американский президент Дональд Трамп анонсировал вступление в силу с 2 апреля 2025 года пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции, который, очевидно, составляет конкуренцию для местных производителей ввиду более низкой стоимости. Анонсированные тарифы изменят ситуацию в пользу местного производителя, поэтому политик призвал американских фермеров приготовиться: выращивать продукцию на продажу и «наслаждаться».

Однако, как пишет издание The Economist, анонсированные пошлины могут спровоцировать дефицит говядины в Соединённых Штатах Америки. Отмечается, что даже сейчас на фоне высокого спроса на мясо в стране фиксируется рост стоимости 450 грамм говяжьего фарша: с 3,90 долларов (2020 год) до 5,60 долларов (2025 год). Внутреннее производство не сильно развито в стране из-за недостаточных инвестиций десятилетия назад.

Несмотря на подорожание продукции, импорт позволяет минимизировать последствия ситуации, предотвратив дефицит и серьёзный рост цен. Тем не менее, после того, как вступят в силу пошлины импорт сельхозпродукции, стоимость говядины серьёзно возрастёт, а запасы мяса начнут распродаваться. Стоит понимать, что касается это не только говяжьего фарша, но и другой продукции, спрос на которую удовлетворяется за счёт импорта.

The Economist указывают на то, что даже уже введённые 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики внесли свой вклад в рост цен на мясо. Дело в том, что перед тем, как говяжий фарш попадёт в Соединённые Штаты Америки, телят сначала выращивают в Мексике, откармливают в штатах, отправляют на убой в Канаду, а уже после поставляют в американские магазины. В ситуации, когда весь импорт вышеупомянутых облагается пошлинами, такие схемы перестают быть актуальными.