Американский президент Дональд Трамп отдал правительству приказ начать немедленное производство электроэнергии на угле.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что уполномочивает правительство страны начать немедленное производство электроэнергии с использованием «прекрасного, чистого угля».

По словам американского президента, в течение многих лет американские власти испытывали в данном вопросе давление со стороны «экологических экстремистов, безумцев, радикалов и головорезов» (вероятнее всего, так Трамп обозначает экоактивистов), из-за чего Китай смог получить огромное экономическое преимущество над Соединёнными Штатами Америки, открыв сотни электростанций, работающих на угле.

Соединённые Штаты Америки обладают крупнейшими в мире подтверждёнными запасами всех видов угля. Суммарные угольные резервы страны оценивают в 3,6 триллиона тонн, в том числе 461 миллиардов тонн, которые можно добыть современными методами. При этом добыча угля американскими компаниями продолжает снижаться с 2010 года, когда Россия и Китай наоборот наращивают её. Несмотря на это, Соединённые Штаты Америки все равно удерживают лидерство по фактическим запасам угля (более 25% от мировых запасов).