Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт призвала не воспринимать информацию Reuters всерьёз.

Не так давно издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, писало о выходе Соединённых Штатов Америки из группы ICPA, специализирующейся на расследовании российских действий на территории Украины. По данным издания, американские власти проинформировали о своём решении европейских коллег. Отмечается, что решение якобы было принято на фоне перераспределения государственных расходов.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт, комментируя информацию издания, заявила, что не может подтвердить выход Вашингтона из международной группы, поскольку ничего подобного не слышала. В то же время она подчеркнула, что в последнее время Reuters публикует много информации, вводящей в заблуждение, поэтому она предостерегает всерьёз воспринимать все публикации издания.

Примечательно, что издание Sky News, приводящее заявление Агентства Европейского союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия, подтвердило выход Вашингтона из ICPA. При этом в европейском агентстве заверили, что международная группа продолжит свою деятельность даже после выхода из неё Соединённых Штатов Америки.