Об этом сообщила МИД страны Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания Совета Европейского союза по иностранным делам, проходящем в Брюсселе, заявила, что в Берлине смогли принять решение о выделении дополнительного финансирования на сумму три миллиардов евро для оказания военной помощи Вооружённым сила Украины. Таким образом, вклад Германии в оказание поддержки Киеву в 2025 году составит семь миллиардов евро.

Немецкий министр подчеркнула, что Германия также откорректирует «долговой тормоз», чтобы правительство могло занять средства для финансирования обороны и оказания помощи Украине. Пока непонятно, о каких именно суммах идёт речь, но Бербок считает такое решение «мощным сигналом», что Берлин серьёзно относится к своей безопасности. По её словам, «это то, чего никогда раньше не делали в таком масштабе».

Ещё в конце 2024 года немецкое правительство начало обсуждать возможность выделения дополнительного финансирования на сумму до трёх миллиардов евро для оказания военной помощи Украине. Однако тогдашний канцлер Олаф Шольц заблокировал решение, а будущий глава правительства Фридрих Мерц подтвердил готовность выделить эти средства в марте.