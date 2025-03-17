По данным издания, произойдёт это уже к 2027 году в рамках долгосрочных планов Пентагона.

Издание Reuters сообщает, что уже с 2027 года атомные подводные лодки класса «Вирджиния» Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки будут размещены на военно-морской базе в западной части Австралии. Наращивание военной активности происходит в рамках оборонного пакта AUKUS, куда входят Соединённые Штаты Америки, Австралия и Новая Зеландия.

Командир субмарины «Миннесота» (класс «Вирджиния»), которая будет размещена у берегов Австралии, Джеффри Корнель в комментарии Reuters утверждает, что данный класс военных кораблей является «самым современным» в мире. Он акцентирует внимание на способностях данной подлодки к ядерному сдерживанию.

«Если кто-то спросит: «Сегодня тот самый день?», мы позаботимся о том, чтобы он ответил: «Возможно, нет»

По данным издания, уже в середине года на военную базу HMAS Stirling (проходит модернизацию стоимостью пять миллиардов долларов) в Западной Австралии прибудут около 50 - 80 американских военнослужащих, которые проходят подготовку к «ротационным силам подводным лодок».

Отмечается, что база HMAS Stirling находится ближе к Азии и Индийскому океану, чем штаб-квартира Тихоокеанского флота на Гавайях. По мнению эксперта Питера Дина, это делает её стратегически важной для Соединённых Штатов Америки. Эксперт также подчеркнул, что планы по развёртыванию атомных субмарин у берегов Австралии не попадут под сокращение расходов Пентагоном, поскольку Вашингтон уделяет наибольшее внимание Индо-Тихоокеанскому региону, чем Европе или Ближнему Востоку.