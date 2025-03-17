Он подчеркнул, что это нанесёт ещё больший ущерб французской коньячной промышленности.

Не так давно Европейский союз ввёл ответные пошлины из-за введённых Соединёнными Штатами Америки тарифов на импорт товар из Европы. Под европейские пошлины попал американский виски (бурбон), после чего президент Дональд Трамп предупредил о готовности Вашингтона установить 200-процентный тариф на всю винодельческую и другую алкогольную продукцию из Европейского союза, если Европа не отменит тариф на бурбон.

Премьер-министр Франции Франсиа Байру, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что в Европейском союзе, вероятнее всего, ошиблись, когда задействовали свои усилия по ответу на американские пошлины против американского виски. Французский премьер призвал стороны к переговорам, чтобы избежать зеркальных пошлин со стороны Соединённых Штатов Америки, которые станут разрушительными для французской коньячной промышленности.

Ранее Байру уже говорил в эфире телеканала BFMTV о том, что повышение пошлин на сельское хозяйство и виноделие станет западнёй для Европы, нанеся ущерб не только европейскому бизнесу, но и Соединённым Штатам Америки. Тогда он аналогично призвал стороны к переговорам, подчеркнув, что торговые войны несут огромную опасность.