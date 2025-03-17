Пекин рассматривал себя как «приарктическое государство», но может отказаться от этой идеи.

В 2018 году китайские власти утвердили план, по которому Китай признаётся «приарктическим государством», несмотря на расстояние в полторы тысячи километров от Полярного круга. Однако теперь Пекин может пересмотреть свои планы на присутствие в Арктике, учитывая возможное сотрудничество между Соединёнными Штатами Америки и Россией в этой сфере. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на экспертов и источники среди должностных лиц.

Источник издания утверждает, что геополитическая напряжённость снизила интерес китайских властей к региону. Так, например, теперь в Пекине уже не употребляют термин «приарктического государства», который звучал в достаточно агрессивной манере. По его мнению, это указывает на снижение интереса страны к Арктике.

Преподаватель геополитики и безопасности в Университете Лафборо в Великобритании в комментарии SCMP выразил мнение, что Пекин испытает трудности, если Россия и Соединённые Штаты Америки заключать без Китая сделку по Арктике, направленную на исключение китайских интересов. Однако он подчеркнул, что актуальным остаётся вопрос, смогут ли Вашингтон и Москва договориться, и не предпочтёт ли Россия другого союзника в регионе. Профессор политологии Арктического университета Норвегии Марк Лантейн утверждает, что Китая во многом зависит от «доброй воли» со стороны России, когда идёт речь о доступе китайских экспедиций в Арктику.

Ранее уже ряд иностранных изданий, в том числе Bloomberg, писали, что Россия и Соединённые Штаты Америки рассматривают Арктику как зону экономического сотрудничества, где они могут совместно начать разведку природных ресурсов и наладить новые торговые пути. Для Вашингтона такое сотрудничество ещё один способом помешать сближению России и Китая.