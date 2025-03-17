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Nacvark
Депутат Европарламента на съезде призвал США вернуть Франции Статую Свободы
По его мнению, американские власти относятся к ней с презрением, поэтому памятнику пора возвращаться в Европу.

Депутат Европейского парламента от партии Place Publique (Франция) Рафаэль Глюксманн на съезде публично обратился к Соединённым Штатам Америки (цитата Le Figaro), заявив, что у него сложилось мнение, будто в Вашингтоне перешли на иную сторону, противоположную демократической. По этой причине он призывает американские власти вернуть Франции подаренную американцам Статую Свободы.

«Она будет счастлива тут, у нас, во Франции», - добавил он.

Европейский депутат считает, что в Соединённых Штатах Америки начали презирать Статую Свободы и ей следует вернуться. Его речь прозвучала под аплодисменты однопартийцев.

Статуя Свободы была подарена Соединённым Штатам Америки в 1885 году. Идея монумента принадлежит французскому политическому и культурному деятелю Эдуарду Рене Лефевр де Лабулэ, который вдохновился победой северных (аболиционистских) сил в ходе Гражданской войны (1861 - 1865 годы). Статуя весом 225 тонн в разобранном виде была доставлена в Нью-Йорк в 214 ящиках, где уже через год её установили на острове Свободы. В 1924 году американское правительство признало статую Национальным памятником.

#сша #франция #европарламент #статуя свободы
Источник: video.lefigaro.fr
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