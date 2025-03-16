Об этом сообщил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью издание Financial Times сообщил, что Европейская комиссия изучает возможность создания собственной сети разведывательных спутников военного назначения, чтобы снизить зависимость от разведывательных данных Соединённых Штатов Америки.

Европейский чиновник объясняет такое решение обусловлено геополитическими изменениям. Европейская комиссия планирует расширить возможности собственных спутниковых групп, улучшив геопространственную разведку для обеспечения безопасности. Кубилюс утверждает, что толчком для принятия такого решения стало внезапное приостановление Дональдом Трампом обмена разведывательными данными с Вооружёнными силами Украины. Несмотря на то, что впоследствии обмен разведданными был возобновлён, в Брюсселе уловили сигнал Вашингтона.

Европейская группа военных спутников должна быть сформирована в качестве совокупности государственных проектов, которые обеспечат высокое качество собираемых Европейским союзом данных. Однако, учитывая высокую стоимость такого проекта для государства, Европейская комиссия предлагает странам-участникам воспользоваться услугами компаний, делающими коммерческие снимки. По крайней мере до тех пор, пока сообщество не сможет обеспечить государственные проекты в каждой из стран союза.

Financial Times отметили, что у Европейской комиссии есть собственная спутниковая группа - Copernicus, но она делает снимки раз в сутки, ориентируясь на потребности изучения климата и последствий природных катастроф. Тем не менее, на коммерческом рынке есть доступные спутниковые группы, делающие снимки раз в полчаса, что позволяет отслеживать военную активность.