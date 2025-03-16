Он подчеркнул, что для него важно сохранение безопасности и мира в стране.

Вчера в Белграде (столица Сербии) на улицы вышли около 100 тысяч человек, которые выступали против действующего сербского правительства и призывали президента страны Александра Вучича уйти в отставку. Протестные акции приурочены к 1 ноября 2024 года, когда обрушение навеса на железнодорожном вокзале привело к гибели 15 человек. Во время вчерашних протестов пострадали 56 человек, а за нападение на сотрудников правоохранительных органов было арестовано 22 человека.

Сербский президент, чьи слова приводит местное издание Atvb, по итогам протестных акций заявил, что Сербии удалось сохранить мир и стабильность в стране, несмотря на прошедшие протесты. Он подчеркнул, что для него является важным защита сербского государства, сохранение безопасности и мира в стране.

В свою очередь, Вучич отметил, что сербские власти услышали послание протестующих и «должны себя изменить». По его словам, власти извлекут уроки, чтобы понять, почему народ Сербии недоволен. Он выразил надежду, что протестующие также поймут нежелание остальных граждан привести ситуацию к «цветной революции» и насилию.

Пусть протесты в Сербии прошли не без инцидентов, в целом ситуация находилась под контролем властей, а правоохранительные органы не прибегали к массовым арестам и подавлению протестующих. Александр Вучич выразил благодарность протестующим за то, что они, в 99% случаев, не хотели прибегать к насилию и не нарушали законодательство страны. В то же время правоохранительные органы и власти не поддавались на провокации.