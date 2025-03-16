По данным издания, британский премьер поднял тему конфискации российских активов на онлайн-встрече 15 марта.

Вчера премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл онлайн-встречу «коалиции желающих» (коалиция, созданная для гарантирования Украине безопасности после завершения военного конфликта), в которой приняли участие 25 стран. Издание Financial Times пишет о том, что в ходе видеоконференции британский премьер предложил европейским союзникам рассмотреть возможность конфискации замороженных российских активов для дополнительного давления на Москву.

Акцентируется внимание на том, что до этого Франция и Германия были категорически против полной конфискации российских активов, ведь это приведёт к неприятным последствиям. Однако теперь обсуждаются все возможные варианты, а европейские союзники меняют свою позицию, обсуждая с Лондоном потенциальные способы конфискации активов.

Financial Times приводит слова Стармера, который заявил, что Европа не должна позволить России играть с предложением Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. Глава британского правительства также призвал союзников быть готовыми контролировать любое возможное перемирие на украинских территориях

Кир Стармер заключил, что участники коалиции должны будут либо контролировать соблюдение прекращения огня, либо усилить экономическое давление на Россию, чтобы она согласилась на предложенное американскими властями перемирие.