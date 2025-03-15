Российские власти обвинили Норвегию в появлении на территории архипелага объектов двойного назначения.

Вчера на сайте Министерства иностранных дел России опубликовали заявление, в котором говорится о вовлечении архипелага Шпицберген в военно-политическое планирование Норвегии, тесно связанное с участием Соединённых Штатов Америки и НАТО. Основная претензия заключается в том, что на территории архипелага появляются объекты двойного назначения, то есть используемые как в гражданских, так и военных целях. Однако, в соответствии с подписанным в 1920 году Шпицбергенским трактатом, на Шпицберген хоть и распространяется норвежский суверенитет, но с ограничением военного присутствия (установлен запрет на строительство военно-морских баз и укреплений).

Как пишет Норвежская вещательная корпорация (NRK), местные власти архипелага всё чаще говорят о необходимости наращивания военного присутствия в регионе. В то же время премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объясняет, что хоть архипелаг является частью страны и норвежские власти должны обеспечивать его безопасность, существуют определённые ограничения в этом плане на уровне международных обязательств.

Норвежский премьер предлагает балансировать между тем, чтобы уровень напряжённости в регионе оставался низким, а окружающие воды были безопасными.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Норвегии по запросу NRK также дал комментарий, подчеркнув, что Шпицберген является частью норвежского государства и НАТО. При этом местные власти руководствуются Шпицбергенским трактатом. Иначе говоря, норвежские власти отвергают нарушение возложенных на них обязательств в рамках документа.