Это уже второй случай, когда высшее руководство страны указывает на недочёты DOGE.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск допустил ряд ошибок, когда речь зашла о сокращении численности федерального правительства.

По словам вице-президента, в американском правительстве работает много хороших людей, которые проделывают отличную работу. По этой причине Белый хочет сохранить максимальное количество людей, которые выполняют свою работу, отстранив от должности лишь тех, кто не работает.

Как подчёркивает Вэнс, сам Маск признаёт, что, когда что-то делаешь, бывают ошибки, которые затем приходится исправлять. Однако такие ошибки необходимо исправлять быстро.

До этого американский президент Дональд Трамп также призывал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора», намекая на необходимость более тонкого и целевого подхода в вопросе кадровых решений. Позже американские издания писали о том, что Государственный секретарь Марко Рубио устроил спор с Илон Маском по поводу того, как он фактически ликвидировал Агентство по международному развитию, подконтрольное Государственному департаменту, при этом не спросив мнение руководителя ведомства. Трамп опроверг слухи, но позже появилась информация о том, что Маск больше не может самостоятельно принимать решение об увольнениях. Теперь в полномочиях DOGE только рекомендовать увольнение.