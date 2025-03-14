С призывами к Вашингтону разместить американское ядерное оружие в Польше выступал польский президент Анджей Дуда.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что он против размещения американского ядерного оружия в Восточной Европе. Политик подчеркнул, что лично не обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом, но был бы удивлён услышать обратное, ведь на кону человеческая цивилизация.

Вэнс отметил, что экс-президент Джо Байден вёл Соединённые Штаты Америки к ядерному конфликту. Он считает необходимым, чтобы в Белом доме возобладали холодные головы, в том числе, когда речь идёт о конфликте между Украиной и Россией. Вице-президент не понимает стратегию прошлой администрации, которая заключалась в поставках оружия и кровопролитии до тех пор, пока урегулирование не возникнет из воздуха.

Ранее с призывом к Вашингтону разместить американское ядерное оружие в Польше выступал польский президент Анджей Дуда. Польское правительство не разделяет призывы Дуды, о чём говорил раньше премьер-министр Дональд Туск, поскольку они не согласованы и не несут за собой реальной ценности. В то же время польское правительство обсуждает с Францией размещение французского ядерного оружия на польских территориях.