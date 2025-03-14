Он считает несправедливым, что Украина ждёт членство всего пару лет, когда балканские страны десятилетия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Будапешт не допустит вступление Украины в Европейский союз раньше, чем это сделают страны Западных Балкан. Он напомнил, что Украина ожидает членства всего лишь более двух лет (стране присвоили статус кандидата в 2022 году), когда некоторые балканские страны уже десятилетия находятся в ожиданиях (Сербия - 2012 год, Черногория - 2010 год, Северная Македония - 2005 год).

Венгерский министр подчеркнул, что для Будапешта сложившаяся ситуация является неприемлемой и демонстрирующей двойные стандарты. Он добавил, что страны Западных Балкан гораздо лучше готовы к членству в европейском сообществе, чем украинское государство. При этом Сийярто видит одни плюсы в присоединении западнобалканских стран, когда членство Украины несёт «много опасностей и может разрушить европейскую экономику». Последним политик хотел намекнуть, что Киев за счёт членства в Европейском союзе кратно увеличит свои экспортные доходы, а заодно получит дотации на миллиарды евро, в то время такие страны, как Венгрия и Словакия, потеряют европейское финансирование.

Окончательно решить вопрос членства Украины в Европейском союзе венгерские власти планируют путём проведения соответствующего референдума среди народа. Результаты референдума сформируют позицию Будапешта на переговорах по членству Украины в европейском сообществе.