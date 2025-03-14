Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Будапешт не допустит вступление Украины в Европейский союз раньше, чем это сделают страны Западных Балкан. Он напомнил, что Украина ожидает членства всего лишь более двух лет (стране присвоили статус кандидата в 2022 году), когда некоторые балканские страны уже десятилетия находятся в ожиданиях (Сербия - 2012 год, Черногория - 2010 год, Северная Македония - 2005 год).
Венгерский министр подчеркнул, что для Будапешта сложившаяся ситуация является неприемлемой и демонстрирующей двойные стандарты. Он добавил, что страны Западных Балкан гораздо лучше готовы к членству в европейском сообществе, чем украинское государство. При этом Сийярто видит одни плюсы в присоединении западнобалканских стран, когда членство Украины несёт «много опасностей и может разрушить европейскую экономику». Последним политик хотел намекнуть, что Киев за счёт членства в Европейском союзе кратно увеличит свои экспортные доходы, а заодно получит дотации на миллиарды евро, в то время такие страны, как Венгрия и Словакия, потеряют европейское финансирование.
Окончательно решить вопрос членства Украины в Европейском союзе венгерские власти планируют путём проведения соответствующего референдума среди народа. Результаты референдума сформируют позицию Будапешта на переговорах по членству Украины в европейском сообществе.