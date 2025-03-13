Его слова приводит издание The Guardian.

Американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии ответил на вопросы журналистов по поводу возможного 30-дневного перемирия между Украиной и Россией. Трамп подтвердил, что прямо сейчас представители его администрации едут в Москву, чтобы обсудить прекращение огня, а сам он надеется на положительное решение.

Дональд Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки могут заставить Россию согласиться на перемирие, например, оказав финансовое давление, но лично не хочет к таким мерам прибегать, надеясь избежать таких мер. При этом американский президент назвал себя «самым жёстким из всех» американских президентов в вопросе отношения с Россией, подчеркнув, что Москва у него никогда ничего не отнимала, как это было с его предшественниками.

Как утверждает Трамп, те «вещи, которые можно сделать, которые будут неприятными в финансовом смысле», окажутся разрушительными для России. Однако политик не планирует ничего подобного делать, поскольку хочет увидеть мир.

Американский президент объясняет свои намерения урегулировать российско-украинский конфликт тем, какое количество разрушений произошло за последние три года.