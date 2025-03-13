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Nacvark
В ООН предупредили о гуманитарной катастрофе из-за прекращения иностранной помощи США
Многие гуманитарные проекты полагались на американское финансирование.

В декабре 2024 года новая американская администрация предприняла ряд мер, направленных на сокращение иностранной помощи, в том числе гуманитарной, которая осуществлялась Агентством Соединённых Штатов Америки по международному развитию (USAID). Несмотря на присутствие в списке расходов порой нелепых программ, USAID оказывали гуманитарную помощь по всему миру, хотя иногда грузы доставались нецелевым организациям (на Ближнем Востоке - ХАМАС, «Хезболла»).

Секретарь Управления Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов Том Флетчер, чьи слова передаёт издание NDTV, заявил, что если Соединённые Штаты Америки не вернутся к оказанию иностранной помощи, это может привести к повышению смертности в ряде регионов.

По его словам, в ООН слишком рассчитывали на помощь Вашингтона, а сокращение расходов USAID на такие проекты привело к «сейсмическому шоку» для всего сектора гуманитарной помощи. Теперь, по его оценкам, более трёхсот миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и их жизнь находятся под угрозой.

Флетчер подчеркнул, что сейчас без американской поддержки ООН приходится выбирать, чьи жизни «ставить на первое место», когда речь идёт о чрезвычайной помощи

#сша #оон
Источник: ndtv.com
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