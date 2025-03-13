Американские власти хотели бы, чтобы режим прекращения огня вступил в силу через несколько дней после согласия с ним всех сторон.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание The New York Times, заявил, что в Вашингтоне хотели бы установить режим прекращения огня между Украиной и Россией уже в ближайшие несколько дней, если, конечно, Москва на это согласится.

Глава американского внешнеполитического ведомства рассказал, каким видят перемирие в Вашингтоне: ни одна из сторон конфликта не стреляет в друг друга - ни ракетами, ни снарядами, ни артиллерией, ничем. Боевые действия должны быть прекращены, после чего начнутся переговоры - добавил он.

Рубио подчеркнул, что если Россия ответит отказом, это будет «прискорбно», а в Белом доме осознают истинные намерения российского руководства. При этом чиновник отметил, что во время встречи американских и российских дипломатов в Саудовской Аравии российская сторона была открыта к предложениям по урегулированию конфликта.

В случае же, если ситуация дойдёт до мирных переговоров, они пройдут между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами Америки. Европа также сыграет свою роль, но Марко Рубио не может сказать, когда именно европейцев подключат к переговорному процессу. Тем не менее, он видит необходимость в европейских странах за столом переговоров, ведь они будут гарантировать безопасность Украины.