Речь идёт о вхождении курдских сил в государственные институты Сирии. Однако пока непонятно, как на самом деле реализуют соглашение.

По итогам гражданской войны в Сирии власть в стране досталась повстанцам, которые контролируют около 70% территорий. Оставшиеся территории находятся под контролем Сирийских демократических сил (СДС), костяк которых состоит из сирийских курдов, поддерживаемых Соединёнными Штатами Америки. Как стало известно, Дамаск подписал соглашение с СДС, по которому курды будут интегрированы в государственные институты новой Сирии.

Соглашение было подписано Ахмедом Аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди, которые встретились в Дамаске и пожали друг другу руки. Ещё недавно их сторонники вели активные боевые действия против друг друга.

В рамках подписанного соглашения контролируемые СДС контрольно-пропускные пункты, аэропорт, нефтегазовые месторождения перейдут под контроль нового правительства Сирии. Военизированные подразделения СДС войдут в состав министерства обороны страны. Примечательно, что подписанное соглашение обязывает СДС примкнуть к сирийским властям в вопросе противодействия остаткам сил Башара Асада. По мнению аш-Шараа, такое решение предоставляет реальную возможность построить новую Сирию.

Предполагается, что до конца года все положения соглашения будут реализованы. Пока непонятно, удастся ли сирийским властям объединить государство, ведь до недавних пор сирийские курды выступали как самостоятельная единица, находящаяся в состоянии конфронтации с Турцией.