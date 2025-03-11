Он напомнил, что для сохранения возможности диалога повстанческие силы терпели российские бомбардировки во время гражданской войны в стране.

Лидер Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что Дамаск договорился с Россией пересмотреть все заключённые при прошлом правительстве соглашения. Однако, как подчеркнул он, пока прошлом для этих шагов слишком мало времени.

Аль-Джулани акцентирует внимание на важности недопущения раскола между Сирией и Россией, поскольку в Дамаске не хотят, чтобы российские военное присутствие представляло угрозу для какой-либо страны мира.

Абу Мухаммед аль-Джулани подчеркнул, что для Дамаска стратегические связи с Москвой важны, поэтому повстанческие силы при свержении президента Башара Асада «терпели» российские бомбардировки (российская авиация действовала на стороне правительственных сил Асада, нанося удары по позициям повстанцев), не предпринимая ответных атак в отношении российских военных, стремясь сохранить возможность для диалога. Сирийский лидер в интервью Reuters отказался комментировать информацию о том, просил ли он российские власти выдать Башара Асада.

Такое заявление сделано на фоне столкновений нового правительства с религиозным меньшинством алавитов в Латакии, которые, по заявлениям Дамаска, являются сторонниками свергнутого президента Башара Асада.