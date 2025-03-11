По этой причине венгерские власти проведут референдум, спросив мнение народа.

На прошлой недели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении провести референдум по вопросу поддержки евроинтеграции Украины. До этого венгерские власти неоднократно говорили о своём нежелании видеть Украину в Европейском союзе. Оно и понятно, ведь в таком случае Украина, как аграрная и бедная в сравнении с европейскими государствами страна, получит существенную долю дотаций, которые сейчас получает та же Венгрия. Помимо этого, Киев откроет для себя европейский рынок, где фактически установит контроль над сельскохозяйственный сектором, вытеснив европейских фермеров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерения Украины вступить в Европейский союз содержат в себе «чрезвычайную опасность» для всего Европейского союза. По этой причине Будапешт считает необходимым решить данный вопрос в рамках всенародного голосования, чтобы венгерский народ принял окончательное решение.

Венгерский министр пообещал, что правительство займёт позицию по вопросу евроинтеграции Украины в соответствии с решением народа Венгрии.

После данного референдума, если венгерский народ примет положительное решение, Петер Сийярто видит возможным начать переговоры по вступлению Украины по техническим вопросам. Хотя он признаёт, что можно уже начинать переговорный процесс по этому вопросу, но было бы правильнее дождаться результатов венгерского референдума.