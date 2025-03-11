Американский президент, как и российские власти, желают проведения выборов в стране.

Текущая пауза в военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки обусловлена незадавшейся встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля 2025 года. Американские власти не исключают возобновления поддержки. Более того, Трамп утверждает, что Вашингтон близок к восстановлению обмена разведывательными данными с Украиной.

Однако, как пишет издание Bild, поставки оружия не будут возобновлены, пока Зеленский не подаст в отставку. В материале издания вспоминают, что Politico писало о контактах американских чиновников с политическими оппонентами Владимира Зеленского - Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Политолог Томас Йегер допускает, что Дональд Трамп желает свести счёты с украинским президентом, который в 2020 году не передал компромат на скандально известного Хантера Байдена, сына Джо Байдена, из-за чего республиканцу не хватило небольшой доли голосов для победы на президентских выборов. В то же время российские власти также недовольны президентством Зеленского.

Йегер в интервью Bild предположил, что американские и российские власти могут попытаться добиться проведения выборов на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Таким образом, мирное соглашение с Россией будет подписывать новоизбранный президент. Среди рычагов давления на Киев в целях добиться проведения выборов как раз таки приостановленные поставки оружия украинской армии.