С таким заявлением выступил премьер-министр страны Муте Эгеде накануне парламентских выборов.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде накануне парламентских выборов 11 марта 2025 года в интервью датскому телеканалу DR сделал заявления, в котором допустил обретение островом независимости. При этом он видит возможным подписание соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами (автономный регион в состав Королевства Дании).

Учитывая, что в таком случае Гренландия становится независимой от Дании страной, она, соответственно, теряет членство в НАТО и Европейском союзе. По этой причине гренландский премьер считает возможным подписание соглашения об ассоциации, которое сделает западный альянс гарантом безопасности независимого гренландского государства, ведь самостоятельно гренландцы не смогут финансировать крупную армию.

Муте Эгеде отказался называть точные сроки проведения референдума о независимости Гренландии от Королевства Дании. Он подчеркнул, что сейчас видит необходимость в объединении с партиями, чтобы приступить к разработке надёжного плана с общим видением независимости острова.

В случае, если на парламентских выборах в Гренландии одержит победу текущая правящая партия, курс на обретение независимости от Королевства Дания будет продолжен. Такой сценарий является абсолютно законным в соответствии с соглашением о расширенной автономии острова.