С 2022 года производство оружия для украинской армии удалось наладить на базе обычных гаражей, гражданских домов и небольших заводов.

Издание The Times пишет о том, что Украина превратилась в крупнейшую военную лабораторию. Всё благодаря тому, что Киев с 2022 года пытался наладить производство оружия на базе обычных гаражей, гражданских домов или небольших заводов. Если изначально это рассматривали лишь как дополнение к западной помощи, сейчас речь идёт о самостоятельной «военной машине».

В материале издания приводится заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который сообщил, что за три года Украине удалось в 35 раз увеличить собственное военное производство. По его словам, треть оружия для украинской армии производится на внутреннем рынке, а целью является показатель в половину от общего количества вооружения.

Экс-министр обороны Алексей Резников утверждает, что в 2024 году произошёл пик для военной промышленности, которая производит гораздо больше, чем может позволить себе закупить правительство. Некоторым компаниям даже удалость выйти на международный уровень, продавая оружие как украинским, так и иностранным военным. Резников видит главной задачей для Киева обеспечить инвестиции в украинское производство, которое хоть и полностью не заменит европейское и американское оружие, но значительно улучшит ситуацию. По его мнению, Украина является крупнейшей в мире «военной лабораторией», а на втором месте - Израиль.

Другой бывший министр обороны Украины, Андрей Загороднюк, все равно указывает на необходимость помощь от Соединённых Штатов Америки., ведь украинские дроны никак не заменят дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и истребительную авиацию - всё это украинская армия получает от Запада.