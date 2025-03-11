Он подчеркнул, что X постоянно сталкивается с кибератаками, но некоторое время назад в ней задействовали много ресурсов.

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск в эфире Fox News подтвердил, что ресурс подвергся масштабной кибератаке. Он подчеркнул, что социальную сеть атакуют ежедневно, но в этот раз было задействовано слишком большое количество ресурсов.

По мнению американского бизнесмена, к кибератаке может быть причастна либо большая скоординированная группа, либо страна. Маск отметил, что значительные усилия по выведению из строя системы предпринимались с IP-адресов, расположенных на территории Украины. Команда безопасности расследует инцидент.

Мониторинговый сервис Downdetector указывает на то, что утром 10 марта пользователи X столкнулись с проблемами доступа к социальной сети. Впоследствии сбои продолжались в течение всего вчерашнего дня, а на работу социальной сети пожаловалось более половины пользователей: 31% столкнулись с проблемами с декстопной версией сервиса, 11% имели проблемы подключения к серверу.

Издание Newsweek пишет о том, что ответственность за организованную кибератаку на X взяла на себя хакерская группа Dark Storm Team, поддерживающая Палестину.