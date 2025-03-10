В рамках плана по перевооружению ЕС руководство экономического сообщества хочет трансформировать его в оборонный союз.

Известно, что Европейская комиссия предложила странам Европейского союза выделить 800 миллиардов евро для инвестирования в европейский оборонно-промышленный комплекс и, соответственно, программу полномасштабного перевооружения Европы. Позже председатель ведомства Урсула фон дер Ляйен объяснила, что своим планом хочет превратить экономическое сообщество в оборонный союз.

В этот раз глава Европейской комиссии на пресс-конференции объявила о необходимости перехода Европейского союза в режим военной подготовки. По её словам, уже в ближайшие недели будет созвано первое заседание коллегии Европейской комиссии по вопросам обороны. Стоит напомнить, что второй состав Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен предусматривает должность европейского комиссара по обороне.

Члены комиссии будут информироваться о положении дел в сфере европейской безопасности. Не менее важными остаются вопросы внешней политики, энергетики, исследований в торговле и борьбы с иностранным вмешательством.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас 80% европейских инвестиций в сфере обороны утекают за рубеж, то есть, европейский оборонно-промышленный комплекс удостоен лишь 20% от вкладываемых в данную сферу средств.