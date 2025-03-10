Американец заключил контракт с украинской армией ещё в 2022 году.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джеймс Ди Вэнс разделяет взгляды президента Дональда Трампа касаемо российско-украинского, а также является сторонником скорейшего мирного урегулирования и прекращения поставок оружия Вооружённым силам Украины. Как оказалось, его двоюродный брат Нейт Вэнс, отслуживший в Корпусе морской пехоты США четыре года, в марте 2022 года приехал во Львов, а через несколько месяцев подписал контракт с украинской армией, отправившись на Донбасс в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи».

Мать Джея Ди Вэнса по имени Беверли является сестрой отца Нейта Вэнса по имени Джеймс.

В интервью изданию Le Figaro двоюродный брат Вице-президента США рассказал, что уволился с украинской армии за несколько дней до его вступления в должность. Изначально он думал, что Джей Ди Вэнс занимается «политическими играми», когда критикует помощь Киеву, но на самом деле всё не так. Он подчеркнул, что находится «в отчаяние» из-за позиции своего родственника.

Нейт Вэнс разочарован тем, что его двоюродный брат не обратился к нему за тем, чтобы побольше узнать о российско-украинском конфликте, хотя тот мог рассказать всё «без прикрас, без личной выгоды». Нейт оставлял обращения в офис Джеймса, но был проигнорирован.