Большинство военной техники хоть и получает повреждение, но возвращается в строй после ремонта. После прекращения поставок деталей, ситуация усложнится.

Соединённые Штаты Америки с 2022 года поставили Вооружённым силам Украины различную бронетехнику, в том числе танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортёры Stryker. Когда такая техника получала повреждение в ходе боевых действий, её необходимо было ремонтировать, а иногда даже отправлять обратно на территорию Соединённых Штатов Америки для восстановления.

Однако, как пишет издание Business Insider, теперь украинская армия может потерять сотни единиц бронетехники из-за прекращения Вашингтоном поставок запчастей. Ситуация и до этого была достаточно проблемной, но сейчас, вероятнее всего, лишь ухудшится, ведь у военных не будет возможности для устранения неисправностей и боевых повреждений.

Как рассказал изданию украинский депутат Сергей Рахманин из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, некоторая американская бронетехника повреждена, но остаётся работоспособной и может применяться после ремонта. Тем не менее, запчастей было очень мало, а теперь их не будет вообще. Таким образом, американская бронетехника попросту будет ограничена в использовании выведена из эксплуатации до её восстановления.

Есть и другие случаи, как, например, с теми же танками M1 Abrams (поставлено 31 единица), оснащёнными мощным газотурбинным двигателем, требующим тщательного обслуживания. В обслуживании нуждаются и 300 единиц Bradley, 400 единиц Stryker, а также сотни другой бронетехники из Соединённых Штатов Америки.

Акцентируется внимание на том, что до этого Вашингтон настаивал на ремонте подобной техники на территории Соединённых Штатов Америки или союзных стран из НАТО, из-за чего приходилось тратить много времени. Сейчас даже такой ремонт является невозможным.

Сергей Рахманин считает ситуацию абсурдной, подчёркивая, что украинские военные могут иметь в своём подразделении полностью работоспособный M1 Abrams, которому недостаёт небольшой детали. Такой танк остаётся лишь отправить на склад, ведь у украинских специалистов нет чертежей и разрешения на его ремонт, как и опыта в самостоятельном производстве недостающих запчастей. Рахманин не исключает, что военным придётся разбирать технику, чтобы починить другую.