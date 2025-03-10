Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио и глава DOGE Илон Маск.

Вчера американский бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что если он отключит спутниковый интернет Starlink на территории Украины, все позиции украинской армии могут посыпаться вследствие отсутствия надёжной связи. В Польше отреагировали на данные слова, подчеркнув, что Варшава тратит на спутниковый интернет для Украины около 50 миллионов долларов ежегодно, поэтому если SpaceX окажется ненадёжным исполнителем, польские власти найдут аналог Starlink для Украины.

Илон Маск ответил на слова министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, назвав его «малым человеком» и напомнив, что Польша платит лишь малую стоимость от реальной цены Starlink. Он посоветовал польскому министру «сидеть тише», ведь аналогов американскому спутниковому интернету в Европе нет.

Как итог, государственный секретарь Марко Рубио назвал информацию о возможном отключении Starlink на территории Украины лишь выдумкой. Илон Маск подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не планирует отключать спутниковый интернет на украинских территориях, даже если он не согласен с политикой Киева. Аналогичное заявление ранее было и от официального аккаунта Starlink в социальной сети X.