Украинская армия использовала спутниковые снимки для корректирования огня и определения приоритетных целей.

Издание The Washington Post сообщает, что Национальное агентство геопространственной разведки Соединённых Штатов Америки (NGA) подтверждает временную приостановку доступа Вооружённых сил Украины к коммерческим спутниковым снимкам, сделанным по заказу американского правительства.

Отмечается, что Украина, как и любые другие союзники Вашингтона, получала доступ к спутниковым снимкам, сделанным через систему Global Enhanced GEOINT Delivery. Изображения земной поверхности использовались украинской армией для корректирования огня артиллерийских орудий, а также определения приоритетных целей для ударных беспилотников.

По данным издания, последствия такого решения почувствовали на себе украинские военные, которые считают ситуацию «предательством», а не политикой. Таким образом, американская администрация перестала оказывать помощь Киеву путём поставок новых партий оружия, обменом разведывательных данных и передачи спутниковых снимков.

Ранее была информация о том, что Украина перестала получать спутниковые снимки от американской компании Maxar Technologies, которая является главным исполнителем заказов Пентагона на коммерческие спутниковые снимки.